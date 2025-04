Voltigerer empfehlen sich in Bonefeld für die DM

Die Pflicht erledigt, jetzt präsentieren Klara Steinebach, Veronique Bergen, Mila Herrig, Linda Biermann, Emma Stielkerig, Ylva Rohkamp und „Quotenmann“ Jan-Niklas Früh ihre Kür. Einmal im Jahr wird die Reitanlage Birkenhof des RV Kurtscheid zum Mekka der Voltigierer, und dann dürfen neben den ganz Großen auch die Stars von morgen zeigen, was sie können.

Sichtung für die deutschen Meisterschaften

Mit Trainerin Annouschka Konitzer und Nikola Becker als Longenführerin bilden die sieben Voltigierer die Mannschaft „Kurtscheid 3“. Ylva (8), seit einem Jahr dabei, ist die Jüngste, die zehnjährige Klara fast schon ein alter Hase. Die junge Engerserin steigt darüber hinaus auch zu Hause in den Sattel mit Pferd Hope. Darüber hinaus ist sie eine begeisterte Turnerin. Jan-Niklas (10) fühlt sich sichtlich wohl bei all den Mädels, ist seit fünf Jahren mit Eifer dabei und kam durch seine Schwester zum Voltigiersport.

Die Jury mit Schriftführerin Sile Theisen (links) hatte beim großen Turnier auf dem Birkenhof viel zu tun.

Gleich drei Mannschaften (Kurtscheid 3, Kurtscheid 1 und die Schrittgruppe) schickten die Gastgeber im Rahmen des 31. Kurtscheider Voltigierturniers in die Teamwettbewerbe. Als Sichtung für die deutschen Meisterschaften wurden aber auch Mannschafts- Doppel- und Einzel-Wettkämpfe in den höheren Kategorien durchgeführt. Hier zeigten Nikola Becker/Annouschka Konitzer (Pferd Cantano/Longenführerin Nadja Netzer)) und Maria Hof/Maja Assenmacher (Pferd Carla/Longenführerin Benigna Osten-Sacken) ihr Können und belegten die Plätze eins und zwei im Doppelvoltigieren.

300 Teilnehmer aus 30 Vereinen

Im Einzel war darüber hinaus Maja Assenmacher auf Carla, unterstützt von Benigna Ostersacken, am Start und kam auf Rang drei bei den U21-Voltgiererinnen. Die Leistungssportler konnten sich in Kurtscheid erstmals im Jahr 2025 für die deutschen Jugendmeisterschaften beziehungsweise deutschen Meisterschaften, die beide im August in München stattfinden, der Landestrainerin zeigen.

Insgesamt waren rund 30 Vereine mit 300 Teilnehmern aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland, dem Rheinland (NRW) und aus Luxemburg auf dem Birkenhof vertreten.