Badminton-Rheinlandliga Vizemeister: TV 1860 Nassau überrascht sich selbst Stefan Nink 13.03.2026, 13:04 Uhr

i Die Protagonisten des letzten Nassauer Heimspiels der Saison, von links die Plaidter Michael Busenthür, Colin Geßner, Jolina Saftig, Simon Neumann, Christina Dahl und DJK-Mannschaftsführer Johannes Bonn sowie die 1860-er Thomas Bonn, Alexander Helbig, Matthias Lüders, Peter Treis, Sara Abbas, Rebecca Scholz und Damien Perdrix. Wolfgang Bonnet / TV Nassau

Nach dem Sprung in die Rheinlandliga hatte das Badminton-Team des TV 1860 Nassau den Klassenverbleib angepeilt. Herausgekommen ist nun ein fantastischer zweiter Rang, der dem Team um Kapitän Thomas Bonn ein super Zeugnis ausstellt.

Für reichlich Furore hat die Badmintonmannschaft des TV 1860 Nassau in der Rheinlandliga gesorgt. Nach dem gefeierten Aufstieg im vergangenen Sommer lautete das bescheidene Saisonziel Klassenverbleib. Nun steht aber bereits vor dem die Runde abschließenden Gastspiel beim neuen Meister BC Remagen II, das am Samstag, 21.







