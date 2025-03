Am vergangenen Wochenende standen die letzten beiden Heimspiele der Saison für die Oberliga-Mannschaft des BC Smash Betzdorf an. Mit zwei überzeugenden Siegen gegen den Tabellenletzten aus Neustadt und den Tabellennachbarn aus Neuhofen sicherte sich das Team die maximale Ausbeute von vier Punkten und kletterte auf den vierten Tabellenplatz.

Gegen den Tabellenletzten aus Neustadt startete der BC „Smash“ stark in die Begegnung. Im Damendoppel setzten sich Elmé de Villiers und Lisa Löhr souverän durch, während das zweite Herrendoppel mit Mika Schönborn und Przemyslaw Urban ebenfalls siegreich war. Das erste Herrendoppel mit Timon Eppendorf und Lucas Zimmermann musste sich hingegen geschlagen geben, sodass Betzdorf nach den Doppeln mit 2:1 in Führung lag.

Start nach Maß auch im zweiten Spiel

In den Einzeln konnte Betzdorf seine Überlegenheit weiter ausspielen. Przemyslaw Urban (1. Herreneinzel), Lucas Zimmermann (2. HE) und Mika Schönborn (3. HE) konnten jeweils ihre Partien für sich entscheiden und sicherten damit frühzeitig den Gesamterfolg. Auch das Mixed mit Timon Eppendorf und Lisa Löhr ließ nichts anbrennen und steuerte einen weiteren Punkt bei. Lediglich Kim Hoffmann musste sich im Dameneinzel geschlagen geben, sodass am Ende ein verdienter 6:2-Sieg zu Buche stand.

Auch gegen Neuhofen startete das Team stark und gewann wieder das Damendoppel sowie das zweite Herrendoppel. Lediglich das erste Herrendoppel verlor knapp in drei Sätzen. In den Herreneinzeln knüpften Lucas Zimmermann (2. HE) und Mika Schönborn (3. HE) an ihre starken Leistungen vom Vortag an und gewannen ihre Partien. Przemyslaw Urban verlor im ersten Herreneinzel und auch Kim Hoffmann musste sich trotz starken Spiels im Dameneinzel geschlagen geben. Somit stand es vor dem abschließenden Mixed 4:3 für Betzdorf. Timon Eppendorf und Lisa Löhr behielten jedoch die Nerven und sicherten mit ihrem Sieg den entscheidenden fünften Punkt zum 5:3-Endstand.