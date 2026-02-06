Ski alpin am Schnorrberg: Spannende Duelle und topp Leistungen. Das erste Mal seit 2019 standen wieder die Bezirksmeisterschaften auf dem Skihang in Bad Marienberg statt. Dank der großen Schneemassen konnten sie kurzfristig organisiert werden.
Der Skiclub Bad Marienberg/Unnau nutzte die Schneemassen der vergangenen Tage, um auf dem Marienberger Schnorrberg die alpinen Ski-Bezirksmeisterschaften aufleben zu lassen. „Die Idee kam uns mittwochs bei einem vereinsinternen Rennen“, erzählt Sportwart Marc Schneider.