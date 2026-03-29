Slalom in Waldkirch Viele Siege und Medaillen für KSV zum Saisonauftakt 29.03.2026, 14:01 Uhr

i Starke Premiere: Viviana Fiedler vom KSV Bad Kreuznach gewann bei ihrem ersten Start in der Frauen-Leistungsklasse direkt Silber. Stefan Senft

Wie lief das Wintertraining? Wie ist die Frühform? Der erste Slalom der Saison ist für die Kanuten immer etwas Besonderes. Der KSV Bad Kreuznach absolvierte seinen Saisonauftakt auf der Elz.

Zum Saisonstart in Waldkirch gab es für den KSV Bad Kreuznach allen Grund zu feiern, denn die Slalomkanuten von der Nahe fuhren auf der Elz zahlreiche Siege und Medaillen ein.Hilda Steitz fiel im technisch anspruchsvollen Canadier-Einer (C1) im ersten Durchgang der weiblichen U12 über ihr Paddel ins Wasser.







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