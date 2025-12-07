Bittere 2:3-Serie hält an Viele Ringe, aber wieder keine Punkte für Wissener SV René Weiss 07.12.2025, 16:13 Uhr

i Gleich zweimal an diesem Wochenende gelang Max Ohlenburger das Traumergebnis von 400 Ringen. Dennoch musste er sich mit seinem Wissener SV in Gelsenkirchen in beiden Wettkämpfen geschlagen geben. René Weiss

In der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord bleibt der Wissener SV trotz glanzvoller Einzelresultate von Max Ohlenburger, der zweimal 400 Ringe schoss, weiter im Tabellenkeller. Die knappen 2:3-Niederlagen häufen sich.

„Im Westen nichts Neues“ heißt es nach dem vorletzten Wettkampf-Wochenende der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord in Gelsenkirchen für den Wissener SV. Wieder lieferten die Siegstädter ordentliche Ergebnisse ab, wieder konnten sie sich selbst wenig vorwerfen, wieder fehlten zumindest gegen den SuSC Müllenborn Kleinigkeiten – und wieder verlor man mit 2:3.







