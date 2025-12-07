Viele Ringe, aber wieder keine Punkte für Wissener SV

In der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord bleibt der Wissener SV trotz glanzvoller Einzelresultate von Max Ohlenburger, der zweimal 400 Ringe schoss, weiter im Tabellenkeller. Die knappen 2:3-Niederlagen häufen sich.
Lesezeit 3 Minuten
„Im Westen nichts Neues“ heißt es nach dem vorletzten Wettkampf-Wochenende der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord in Gelsenkirchen für den Wissener SV. Wieder lieferten die Siegstädter ordentliche Ergebnisse ab, wieder konnten sie sich selbst wenig vorwerfen, wieder fehlten zumindest gegen den SuSC Müllenborn Kleinigkeiten – und wieder verlor man mit 2:3.