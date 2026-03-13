41. Tag des Gerätturnens Viele Hingucker bei der Show der Besten in Sohren Michael Bongard 13.03.2026, 10:19 Uhr

i Nur Fliegen ist schöner: Beim Tag des Gerätturnens des Turngau Nahetal in Sohren gab es viele spektakuläre Sprünge zu bestaunen. B&P Schmitt

Beim 41. Tag des Gerätturnens des Turngau Nahetal in Sohren sorgte eine bunte Show mit Turnen, Tanz und Akrobatik für Begeisterung – auch wenn diesmal weniger los war als sonst.

Nach 2024 hat wieder der Tag des Gerätturnens des Turngau Nahetal beim TuS Sohren stattgefunden. Bei der 41. Auflage der Turngala gab es ein abwechslungsreiches Programm aus den Bereichen Turnen, Tanz und Akrobatik zu bestaunen.Viele Zuschauer und Sportler kamen in die Großraumhalle zwischen Sohren und Büchenbeuren, aber nicht so viele wie vor zwei Jahren.







Artikel teilen

Artikel teilen