Mit großem Kader nach Sachsen
VfL-Ringer greifen im Sand nach DM-Medaillen
Oliver Eich (sitzend) fungiert erneut als Delegationsleiter des Schwerathletikverbandes Rheinland bei der Beachwrestling-DM.
Oliver Eich (sitzend) fungiert erneut als Delegationsleiter des Schwerathletikverbandes Rheinland bei der Beachwrestling-DM.
Ingrid Ferdinand

Beachwrestling ist eine noch junge Disziplin des Ringersports und erfreut sich speziell bei jungen Mattenkünstlern als gute Alternative im Sommer. Der VfL Bad Kreuznach stellt eine Hochburg im Sandringen.

Lesezeit 1 Minute
Sieben Ringer des VfL Bad Kreuznach werden am Samstag die Farben des Schwerathletikverbandes Rheinland bei den deutschen Meisterschaften im Beachwrestling in Oelsnitz im Vogtland vertreten.Bei den Männern werden der Vorjahres-Vierte Peter Striehl und Andrei Kosintsev in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm starten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RingenSport

Top-News aus dem Sport