Mit großem Kader nach Sachsen VfL-Ringer greifen im Sand nach DM-Medaillen Dieter Junker 09.07.2026, 15:14 Uhr

i Oliver Eich (sitzend) fungiert erneut als Delegationsleiter des Schwerathletikverbandes Rheinland bei der Beachwrestling-DM. Ingrid Ferdinand

Beachwrestling ist eine noch junge Disziplin des Ringersports und erfreut sich speziell bei jungen Mattenkünstlern als gute Alternative im Sommer. Der VfL Bad Kreuznach stellt eine Hochburg im Sandringen.

Sieben Ringer des VfL Bad Kreuznach werden am Samstag die Farben des Schwerathletikverbandes Rheinland bei den deutschen Meisterschaften im Beachwrestling in Oelsnitz im Vogtland vertreten.Bei den Männern werden der Vorjahres-Vierte Peter Striehl und Andrei Kosintsev in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm starten.







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