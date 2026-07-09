Beachwrestling ist eine noch junge Disziplin des Ringersports und erfreut sich speziell bei jungen Mattenkünstlern als gute Alternative im Sommer. Der VfL Bad Kreuznach stellt eine Hochburg im Sandringen.
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Sieben Ringer des VfL Bad Kreuznach werden am Samstag die Farben des Schwerathletikverbandes Rheinland bei den deutschen Meisterschaften im Beachwrestling in Oelsnitz im Vogtland vertreten.Bei den Männern werden der Vorjahres-Vierte Peter Striehl und Andrei Kosintsev in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm starten.