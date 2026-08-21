Die Sportstadt Bad Kreuznach verliert ein weiteres Aushängeschild. Die Ringer des VfL Bad Kreuznach melden ihre Männer aus der Oberliga ab und konzentrieren sich fortan auf die Nachwuchsförderung.
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Vor zwei Jahren erlebte die Bad Kreuznacher Jahnhalle noch stimmungsvolle Zweitliga-Kämpfe, nun mussten sich die Ringer des VfL Bad Kreuznach sogar aus der Oberliga Rheinland-Pfalz zurückziehen. Ein personeller Aderlass und der schmerzhafte Verlust einer wichtigen Persönlichkeit der Abteilung sind die Hauptgründe für die Entscheidung, die der Abteilungsvorstand den Verantwortlichen der ARGE Rheinland-Pfalz in dieser Woche mitgeteilt hat.