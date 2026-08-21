Zu viele Abgänge VfL Bad Kreuznach zieht Oberliga-Team zurück Olaf Paare 21.08.2026, 08:10 Uhr

i In der zweiten Bundesliga hebelte Tanyo Tanev vom VfL Bad Kreuznach seine Gegner reihenweise aus. Nun starten die Nahestädter noch nicht einmal in der Oberliga, zogen sich aus der rheinland-pfälzischen Eliteliga zurück. Castor Klaus neu. Klaus Castor

Die Sportstadt Bad Kreuznach verliert ein weiteres Aushängeschild. Die Ringer des VfL Bad Kreuznach melden ihre Männer aus der Oberliga ab und konzentrieren sich fortan auf die Nachwuchsförderung.

Vor zwei Jahren erlebte die Bad Kreuznacher Jahnhalle noch stimmungsvolle Zweitliga-Kämpfe, nun mussten sich die Ringer des VfL Bad Kreuznach sogar aus der Oberliga Rheinland-Pfalz zurückziehen. Ein personeller Aderlass und der schmerzhafte Verlust einer wichtigen Persönlichkeit der Abteilung sind die Hauptgründe für die Entscheidung, die der Abteilungsvorstand den Verantwortlichen der ARGE Rheinland-Pfalz in dieser Woche mitgeteilt hat.







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