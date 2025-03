Einen Abend für die Sportler und mit den Sportlern der Stadt Bad Kreuznach erlebten die Besucher der Sportgala im Kurhaus. Diese richtete die Tanzschule Daub-Volk in Kooperation mit der Stadt aus.

Die Ehrungen der erfolgreichsten Sportler des Jahres 2024 waren verpackt in ein buntes Programm mit Tanz und Showelementen. So präsentierte der VfL Bad Kreuznach die Sportart Rhythmische Sportgymnastik, die sich seit dem Olympiasieg von Darja Varfolomeev großer Beliebtheit erfreut. Auch das erfolgreiche Tanzpaar Eyleen Grüner und Felix Reimann vom TSC Crucenia, das selbst ausgezeichnet wurde, verblüffte mit seinem Vortrag. „Wir hatten in den Vorjahren oft professionelle Acts. Das war in diesem Jahr gar nicht notwendig, weil die Vorträge aus den Vereinen so stark waren“, berichtete Rüdiger Eigelsbach von der Tanzschule Daub-Volk, der gemeinsam mit Stephan Brust durchs Programm führte.

„Es war in diesem Jahr alles ein bisschen ruhiger, aber trotzdem eine sehr gelungene Veranstaltung“, bilanzierte Eigelsbach, der ergänzte: „In meiner Anmoderation bin ich auf die Verbindung zwischen der Berufswelt und dem Sport eingegangen, habe hervorgehoben, dass Sportler mit ihrer Teamfähigkeit und ihrem Umgang mit Kritik optimale Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Darauf wurde ich im Nachgang sehr oft angesprochen, was mich überrascht hat.“

i Akrobatisch: Die Rhythmischen Sportgymnastinnen des VfL Bad Kreuznach unterhielten das Publikum. Christina Eigelsbach

Einen wichtigen Teil der Ehrungsrunden nahmen die Menschen ein, die für ihre Verdienste um den Sport ausgezeichnet wurden. Heike Rehbein beispielsweise ist seit 54 Jahren Mitglied im VfL und hat sich als ausgezeichnete Schwimm-Trainerin und Projektleiterin einen Namen gemacht. Auch Ralf Börder gibt als Trainer der Ruderer des RKV sein Wissen weiter. Er gilt als der Vater der aktuellen Erfolge in seinem Klub. Vom Nachbarn CRV wurde das Trainer-Urgestein Xaver Rohmer, seit mehr als 50 Jahren Mitglied des Vereins, geehrt. Ulrich Klein (Sportfreunde Diakonie) und Stefan Nerbas (SFC Nahetal) sind jeweils Gründungsmitglieder ihrer Vereine und prägen diese seit vielen Jahren aus dem Amt des Vorsitzenden heraus. Ein bekanntes Gesicht ist auch Scott Smith, seit mehr als 25 Jahren als Fußball-Schiedsrichter aktiv.

Für ihre sportlichen Erfolge wurden zudem zahlreiche Athleten ausgezeichnet. Die Sportplakette erhielten dabei nur diejenigen, die erstmals eine der drei Kategorien erreichten:

Gold: Maya Eberts (Hockey, KHC), Christine Fink (Para-Boccia, SFD).

Silber: Leni Reithofer (Trampolin, MTV), Brigitte Scharold (Minigolf, MSV), Marlene Dilk (Rudern, CRV).

Bronze: Katharina Neßelträger (Kanuslalom, KSV), Jan Eckes (Trampolin, MTV), Eyleen Grüner, Felix Reimann (beide Turniertanz, TSC), Lisanne Werle, Lena Krause, Bianka Gertzen (alle Schwimmen, SFC Nahetal), Georgiy Gezelishvili (Beach-Ringen, VfL), Anna Klein (Para-Boccia, SFD), Amelie Riedenklau, Tobias Pazen (beide Rudern, CRV).