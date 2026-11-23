Jubel beim VfL Bad Kreuznach Verbandsliga-Meister will sein Aufstiegsrecht nutzen Olaf Paare 23.11.2026, 12:42 Uhr

i Gruppenbild mit OB Emmanuel Letz (rechts) und den Sportfunktionären Steffen Oberst (links) und Christoph Anheuser (Zweiter von links): Die Ringer des VfL Bad Kreuznach freuen sich über die Verbandsliga-Meisterschaft. Andreas Theuß

Acht Kämpfe, acht Siege – der VfL Bad Kreuznach ließ in der Ringer-Verbandsliga nichts anbrennen. Bleibt das Team zusammen, soll es wieder hoch in die Oberliga gehen.

Im Vorjahr wurden die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach Meister der Oberliga. Nach ihrem Rückzug aus der höchsten rheinland-pfälzischen Liga triumphierten die Bad Kreuznacher nun auch eine Klasse tiefer. Mit dem 48:16 gegen den AC Thaleischweiler machte der ungeschlagene VfL das Meisterstück in der Verbandsliga perfekt.







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