Acht Kämpfe, acht Siege – der VfL Bad Kreuznach ließ in der Ringer-Verbandsliga nichts anbrennen. Bleibt das Team zusammen, soll es wieder hoch in die Oberliga gehen.
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Im Vorjahr wurden die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach Meister der Oberliga. Nach ihrem Rückzug aus der höchsten rheinland-pfälzischen Liga triumphierten die Bad Kreuznacher nun auch eine Klasse tiefer. Mit dem 48:16 gegen den AC Thaleischweiler machte der ungeschlagene VfL das Meisterstück in der Verbandsliga perfekt.