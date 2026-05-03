Freude bei IO-Faustkämpfern Valentin Schulz ist Deutscher Meister im Boxen Sascha Nicolay 03.05.2026, 12:35 Uhr

Valentin Schulz triumphiert bei den U-17-Boxmeisterschaften in Bremerhaven. Mit klaren Siegen und starker Taktik sichert er sich den Titel im Mittelgewicht und hofft auf die EM-Teilnahme.

Valentin Schulz war nicht zu schlagen bei den Deutschen Meisterschaften der U-17-Boxer in Bremerhaven. Der Athlet der Faustkämpfer Idar-Oberstein gewann seine drei Kämpfe und schnappte sich so den Titel im Mittelgewicht (bis 75 Kilogramm). Außer dem jungen Mann aus der Schmuckstadt stellte der Boxverband Rheinland mit Artur Mangold vom BC Emmelshausen einen weiteren Deutschen Meister.







Artikel teilen

Artikel teilen