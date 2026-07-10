Mit 50 Jahren noch an der Spitze: Bettina Dietzen zeigte beim „Dreiländer-Giro" und beim Engadiner Radmarathon, was in ihr steckt. Die Ulmenerin meisterte unter anderem das Stilfser Joch mit seinen legendären 48 Kehren.
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Sie kann es einfach und das Alter scheint für sie absolut keine Rolle zu spielen: Bettina Dietzen aus Ulmen hat bei extremen Radrennen in den Alpen einmal mehr ihre Extraklasse unter Beweis gestellt.Die inzwischen 50-Jährige, die für das Kölner LeXXi-Racingteam in die Pedale tritt, glänzte zunächst beim legendären „Dreiländer-Giro“ im österreichischen Nauders.