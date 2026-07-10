Top-Platzierungen in den Alpen Ulmenerin Bettina Dietzen beweist ihre Extraklasse Alfons Benz 10.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Ulmenerin Bettina Dietzen (vorne) meisterte auch das Stilfser Joch mit seinen legendären 48 Kehren und kam beim „Dreiländer-Giro“ im österreichischen Nauders als Sechste bei den Frauen ins Ziel. In ihrer Altersklasse W50 ließ sie alle 59 Konkurrentinnen hinter sich. Sportograf

Mit 50 Jahren noch an der Spitze: Bettina Dietzen zeigte beim „Dreiländer-Giro" und beim Engadiner Radmarathon, was in ihr steckt. Die Ulmenerin meisterte unter anderem das Stilfser Joch mit seinen legendären 48 Kehren.

Sie kann es einfach und das Alter scheint für sie absolut keine Rolle zu spielen: Bettina Dietzen aus Ulmen hat bei extremen Radrennen in den Alpen einmal mehr ihre Extraklasse unter Beweis gestellt.Die inzwischen 50-Jährige, die für das Kölner LeXXi-Racingteam in die Pedale tritt, glänzte zunächst beim legendären „Dreiländer-Giro“ im österreichischen Nauders.







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