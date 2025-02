Ricarda Funk besiegt Weltelite Überzeugender Auftritt in Australien 26.02.2025, 14:39 Uhr

i Ricarda Funk bereitet sich derzeit in Australien auf die Saison vor. Uta Büttner/DKV

Das ist ein Saisoneinstieg nach Maß: Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach dominiert an ihrem Trainingsort im australischen Perth die komplette Weltelite.

Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach hat zum Auftakt der Saison ein Ausrufezeichen gesetzt. Sie gewann in überzeugender Manier die Australian Open in Perth.Die Olympiasiegerin von Tokio und zweifache Weltmeisterin entschied sich nach den nicht optimal verlaufenen Olympischen Spielen in Paris dafür, sich individuell und ohne das deutsche Nationalteam auf die Saison vorzubereiten.

