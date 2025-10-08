Eine glänzende Leistung boten schon die U20-Jungs der Schachfreunde Birkenfeld bei der Mitteldeutschen Meisterschaft. Doch das U16-Team der Mädchen des Vereins toppte diese Vorstellung noch.
Erfolgreich waren die Nachwuchsspielerinnen und -spielern der Schachfreunde Birkenfeld. Bei der Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaft in Oberbernhards (Hessen) überzeugten gleich zwei Jugendteams des Vereins mit starken Leistungen. Gegen die besten Mannschaften aus Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ging es um die begehrten Qualifikationsplätze für die Deutsche Meisterschaft.