Quali für die DM geschafft U16-Mädchen der Birkenfelder Schachfreunde triumphieren 08.10.2025, 12:34 Uhr

i Helena Frydel, Eva Krannich, Emma Didas und Lena Henn gewannen die Mitteldeutsche Meisterschaft und qualifizierten sich für die DM. Mario Ziegler

Eine glänzende Leistung boten schon die U20-Jungs der Schachfreunde Birkenfeld bei der Mitteldeutschen Meisterschaft. Doch das U16-Team der Mädchen des Vereins toppte diese Vorstellung noch.

Erfolgreich waren die Nachwuchsspielerinnen und -spielern der Schachfreunde Birkenfeld. Bei der Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaft in Oberbernhards (Hessen) überzeugten gleich zwei Jugendteams des Vereins mit starken Leistungen. Gegen die besten Mannschaften aus Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ging es um die begehrten Qualifikationsplätze für die Deutsche Meisterschaft.







