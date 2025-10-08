Quali für die DM geschafft
U16-Mädchen der Birkenfelder Schachfreunde triumphieren
Helena Frydel, Eva Krannich, Emma Didas und Lena Henn gewannen die Mitteldeutsche Meisterschaft und qualifizierten sich für die DM.
Eine glänzende Leistung boten schon die U20-Jungs der Schachfreunde Birkenfeld bei der Mitteldeutschen Meisterschaft. Doch das U16-Team der Mädchen des Vereins toppte diese Vorstellung noch.

Erfolgreich waren die Nachwuchsspielerinnen und -spielern der Schachfreunde Birkenfeld. Bei der Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaft in Oberbernhards (Hessen) überzeugten gleich zwei Jugendteams des Vereins mit starken Leistungen. Gegen die besten Mannschaften aus Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ging es um die begehrten Qualifikationsplätze für die Deutsche Meisterschaft.

