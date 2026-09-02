DM-Endrunde in Veilsdorf TV Weisel mischt mal wieder im Konzert der Großen mit Stefan Nink 02.09.2026, 10:05 Uhr

i Sebastian Kern ist erst unlängst in die Altersklasse 35 aufgerückt. Nun steht mit der DM-Endrunde in Veilsdorf schon die erste große Bewährungsprobe mit den Faustballern des TV Weisel an. Andreas Hergenhahn/Archiv

Die Männer 35-Faustballer des TV Weisel fiebern dem Höhepunkt der Freiluft-Saison entgegen. Es geht am Wochenende nach Thüringen. In Veilsdorf ermittelt die nationale Elite den neuen Deutschen Meister – die Mittelrheinischen wollen munter mitmischen.

Die Zeiten, in denen die Faustballer des Turnvereins Weisel als Stammgäste in der 1. oder 2. Bundesliga im Fokus von breit gefächerten Anhängern des lokalen Sports waren, sind längst passé. Auf den Loreleyhöhen ist es nach einem Generationenwechsel – zum Leidwesen vieler älterer Semester im Verein – sehr ruhig geworden, was das mit dem Arm oder der geschlossenen Faust praktizierte Rückschlagspiel anbelangt.







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