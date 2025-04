Fürth/Odenwald. Sehr erfolgreich waren die Teams des TV Oberstein bei der Deutschen Meisterschaft im Rope-Skipping in Fürth im Odenwald. Insgesamt sechs Medaillen gingen in die Schmuckstadt – und Team 1 des TVO verteidigte seinen Titel.

Julia Kannengießer, Katrin Ryan, Peri Ann Houk und Maike Preuß waren im neuen Vierer-Overall-Wettkampf am Start sowie in den beiden Double-Dutch-Speed-Disziplinen. Mit für sie durchschnittlichen 336 Sprüngen im „4 x 30 Sekunden Speed Sprint“ starteten sie als Sechste in einen langen Wettkampftag. Wider erwarten stellte sich später heraus, dass dieser Wert zur Teilnahme am Open Tournement der WM in Japan im Sommer ausreichte.

Die ganze Routine ausgespielt

In der folgenden Disziplin den „4 x 30 Sekunden. Double Dutch Speed Relay“ spielten die vier Obersteinerinnen ihre ganze Routine aus. Mit 373 Sprüngen verteidigte das Quartett seinen DM-Titel aus dem vergangenen Jahr und lösten die Fahrkarte zur WM. Beim Single Rope Team Freestyle erreichte TVO-Team 1 Platz vier und sicherte sich ein weiteres Ticket für das Open Tournement der WM.

Abschließend stand der „Vierer-Double-Dutch“ auf dem Wettkampfprogramm der TVO-Frauen. Dieser lief bis kurz vor Schluss hängerfrei durch. Ein kleines Abstimmungsproblem am Ende des Freestyles bedeutete lediglich Rang drei. Dennoch war die Freude über die Medaille, ein weiteres WM-Ticket und die erzielte Kreativitätswertung groß.

Neu war der „Double Dutch Contest Speed“, bei dem Peri Ann Houk und Julia Kannengießer als Schläger fungierten und Maike Preuß als Skipperin am Start war. Mit einem neuen Bestwert von 105 Sprüngen und Rang vier dürfen die drei die deutschen Farben ebenfalls bei der WM in Japan vertreten. In der neuen Overall-Wertung der Vierer-Disziplinen konnte sich TVO-Teams 1 eine weitere Silbermedaille um den Hals hängen.

Viele schöne Zugaben für Team 2

Als zweites TVO-Team waren Zoe Fuchs, Paulina Ackermann, Nelly Lorenz sowie Paula und Marie Schupp erstmals im Overall-Wettkampf der DM am Start. Schon das Erreichen der DM war ein super Erfolg, alles weitere Zugaben. Und die Zugaben kamen dann auch. Durch die verständliche Aufregung etwas holprig und mit einigen Hängern zu viel, starteten die fünf 14-jährigen Obersteinerinnen in die beiden Speed-Disziplinen mit Platz sechs und acht in den Wettkampf.

Aber dann folgte auch schon das erste Highlight des Tages. Denn ihre 222 Sprünge im „Double Dutch Speed Relay“ und Platz vier bedeuteten das erste Ticket zur WM in Japan. Dem ließen im Anschluss Nelly, Zoe und Paula überraschender Weise mit Platz drei gleich die erste Medaille und ein Ticket zum Open Tournement der WM folgen. Den Abschluss bildete auch hier die neue Disziplin des“ Double Dutch Contest 1 x Mal 30 Sekunden“. Wie sich herausstellte, waren Paula, Marie und Paulina das einzige Team in ganz Deutschland, welches überhaupt den geforderten Qualifikationswert von 75 Sprüngen bei den Landesmeisterschaften übertreffen konnten. Sie absolvierten damals im Januar starke 85 Sprünge. Somit sind sie die ersten Gewinnerinnen auf nationaler Ebene und dürfen die deutschen Farben international vertreten.

Bei den beiden Freestyledisziplinen ging den Mädchen nach jeweils starken Start die Puste aus. Dennoch waren die TVO-Trainerinnen mit zwei fünften Plätzen zufrieden. Besser lief der Single-Rope-Team-Freestyle Routiniert spulten die vier ihr Programm am Ende des zehnstündigen Wettkampftages ab und ließen sich von kleinen Hängern nicht beirren. Platz vier brachte das nächste Billet für das Open Tournement der WM.

Völlig überraschende und verdiente Deutsche Vizemeisterschaft

Den Höhepunkt des Tages lieferten Paulina, Zoe und Nelly aber im ersten Freestyle ab. Mit einem sauber und ruhig gesprungen Dreier-Double-Dutch wurden sie Deutschen Vizemeisterinnen. Zum erstplatzierten Team aus Lüneburg fehlte lediglich 0,2 Punkte. Der Lohn war eine weitere WM-Fahrkarte. In der Overall-Wertung landete das Team auf Platz vier.

Somit wird der TVO mit insgesamt neun Skipperinnen bei der WM in Japanstarten. Beide Teams werden in jeweils fünf Disziplinen die deutschen Farben vertreten.

Bundesfinale bringt noch eine Bronzemedaille

Sarah Bizer, Marine Modrach und Karina Knudas vertraten den TVO in den Disziplinen „2 x 30 Sekunden Double Under Relay“ und dem „DD Speed Sprint“ beim Bundesfinale. Mit ihren erzielten 165 Doubles dürfen sich Sarah und Marine erstmals Bundesfinalsiegerinnen nennen. Eine weitere Medaille mit Platz drei und neuem Bestwert von 164 Sprüngen zusammen mit Karina Knudas bedeutete bei den beiden Starts eine tolle Ausbeute. Keine Medaille gab es beim Wheel Contest für den TVO, doch das war nach den starken Autritten zuvor nur eine Randnotiz.