Starke Ergebnisse TV Hennweiler mit Sextett zu den „Finals“ nach Worms 31.05.2026, 13:50 Uhr

i Ihr Heimatverein ist der TV Hennweiler, doch in der Regionalliga turnt Tessa Georg erfolgreich für die TG Karlsruhe. Jannett Pietsch/mySportLights

Das Landesturnfest in Worms ist ein Highlight für die Turner der Region. Der TV Hennweiler wird mit zahlreichen ambitionierten Turnerinnen an den Geräten vertreten sein.

Die Gerätturnerinnen des TV Hennweiler blicken auf erfolgreiche Wettkampfwochen zurück. Bei den TVM-Einzelmeisterschaften der P-Stufen in Koblenz-Asterstein überzeugten die Turnerinnen mit starken Leistungen und erwischten einen bombastischen Tag. Über zwei Durchgänge hinweg konnten fortwährend Erfolge eingefahren werden.







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