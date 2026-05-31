TV Hennweiler mit Sextett zu den „Finals“ nach Worms
Das Landesturnfest in Worms ist ein Highlight für die Turner der Region. Der TV Hennweiler wird mit zahlreichen ambitionierten Turnerinnen an den Geräten vertreten sein.
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Die Gerätturnerinnen des TV Hennweiler blicken auf erfolgreiche Wettkampfwochen zurück. Bei den TVM-Einzelmeisterschaften der P-Stufen in Koblenz-Asterstein überzeugten die Turnerinnen mit starken Leistungen und erwischten einen bombastischen Tag. Über zwei Durchgänge hinweg konnten fortwährend Erfolge eingefahren werden.