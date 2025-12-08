2025 erfolgreich abgeschlossen TV Hennweiler holt auf Landesebene Bronze 08.12.2025, 14:57 Uhr

i Die Nummer drei in Rheinland-Pfalz: Die Turnerinnen des TV Hennweiler freuen sich über ihre Bronzemedaille. Conny Herrmann-Jung

Am Boden bärenstark, an den anderen Geräten auch vorne dabei – am Ende sprang der dritte Platz für die Turnerinnen des TV Hennweiler bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften heraus.

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften zeigte die Leistungsturngruppe des TV Hennweiler eine überzeugende Teamleistung und sicherte sich verdient die Bronzemedaille. Besonders am Boden setzte das Team in Bodenheim bei Mainz ein Highlight: Mit sauber geturnten Übungen, hoher Ausführungssicherheit und starken Punktwerten gehörten die TV-Turnerinnen an diesem Gerät zu den besten Mannschaften des gesamten Teilnehmerfeldes.







