Sohren. Der Turngau Hunsrück hat 16 Mannschaften (91 Teilnehmerinnen) aus fünf Vereinen bei den Gau-Meisterschaften im Gerätturnen in Sohren begrüßen können – ein neuer Teilnehmerrekord, der die positive Entwicklung im Gerätturnen unterstreicht.

Im ersten Durchgang wurden die Qualifikationswettkämpfe ausgetragen, im zweiten Durchgang folgten die Gau-Wettkämpfe. Die Turnerinnen zeigten starke Leistungen – mit technisch sauberen Übungen und großer turnerischer Disziplin. Besonders erfreulich war die breite Beteiligung aus den Vereinen der Region: der TuS Rheinböllen mit sechs Mannschaften, der TuS Sohren mit vier Teams, der TV Morbach mit drei Mannschaften, der TuS Kirchberg mit zwei Teams und der TV Kastellaun, der erstmals mit einer eigenen Mannschaft am Start war. Fünf der sechs Titel gingen an den TuS Rheinböllen.

Wettkampf 204 (LK2 jahrgangsoffen): 1. TuS Rheinböllen 149,900 Punkte. Wettkampf 301 (P6-9 jahrgangsoffen): 1. TuS Rheinböllen 177,000. Wettkampf 302 (P6-9 Jahrgang 2010 und jünger): 1. TuS Sohren 179,500. Wettkampf 303 (P6-9 Jahrgang 2013 und jünger): 1. TuS Rheinböllen 180,700. Wettkampf 305 (P3-9 Jahrgang 2015 und jünger): 1. TuS Rheinböllen 168,650. Wettkampf 306 (P3-9 Jahrgang 2017 und jünger): 1. TuS Rheinböllen 157,350. red