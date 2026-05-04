Edelmetall im Bundesfinale TuS Mackenrodt schnappt sich zwei DM-Bronze-Medaillen Sascha Nicolay 04.05.2026, 16:15 Uhr

i Lola Michels, Jolina-Eline Lorenz, Ziva Neuheuser und Emma Hub beim Double Dutch Pair Freestyle während der Deutschen Meisterschaft. Sophie Bender

Rope-Skipping: Die TuS Mackenrodt-Springerinnen eroberten bei der DM Bronze und im Bundesfinale Silber. Spannende Wettkämpfe, überraschende Ergebnisse und starke Leistungen prägen das erfolgreiche Wochenende.

. Sechs Rope-Skipperinnen des TuS Mackenrodt nahmen an der Deutschen Meisterschaft sowie dem Bundesfinale für Teams teil. Ziva Neuheuser, Emma Hub, Sophie Bender, Jolina-Eline Lorenz, Lola Michels und Luisa Porini gingen in Rüsselsheim.Der Wettkampf begann mit der Disziplin „4x30 Sekunden Single Rope Speed Relay“ bei den Deutschen Meisterschaften.







Artikel teilen

Artikel teilen