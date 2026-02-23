Der TuS Kirchberg ist wieder mittendrin im Kampf um den Klassenverbleib in der 1. Bundesliga. Am ersten Spieltag der Abstiegsrunde legten die Hunsrücker Kegler in Kamp-Lintfort als Zweite der Viererrunde einen Traumstart hin.

Die Sportkegler des TuS Kirchberg haben in der Abstiegsrunde der 1. Bundesliga das erhoffte Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet und sicherten sich zum Auftakt drei Punkte in Kamp-Lintfort. In einem bis zur letzten Kugel spannenden Kampf hielt man Trier auf Distanz und lief hinter starken Hausherren auf dem zweiten Rang ein. Rösrath wurde Vierter und Letzter.

In der Tabelle liegt Kamp-Lintfort nun klar vorn mit sieben Punkten. Dahinter sind jetzt gleich drei Teams nahezu gleichauf. Rösrath (fünf Punkte) ist Zweiter vor Kirchberg und Trier (beide vier Punkte). Zwei Klubs steigen ab. Noch drei Spieltage stehen an: Am Samstag (12 Uhr) hat der TuS Kirchberg im Kirchberger Hof sein Heimspiel, am Sonntag (10 Uhr) geht es nach Trier. Am 7. März findet das Abstiegsrunden-Finale in Rösrath statt.

Matthias Bender liefert das beste TuS-Resultat

Bei der ersten Station in Kamp-Lintfort wollten die Kirchberger den Anschluss ans Feld wieder herstellen – und das gelang. Im ersten Block sollte es Ferdinand Fuchss richten, der auf eine durchwachsene Saison mit Höhen und Tiefen zurückblickt. Im ersten Abstiegsspiel lieferte er aber eine konzentrierte und nur wenig fehlerbehaftete Leistung ab. Mit 876/17 hielt der Kirchberger Heim-Akteur Dennis Schmidt (856/15) und Rösraths Benjamin Schmitz (812/6) hinter sich. Nur gegen Triers Top-Mann Nico Klink war kein Kraut gewachsen, mit 930/24 fräste er eine absolute Spitzenzahl an die Anzeige.

Falko Stockter hielt mit 832/9 den Schaden als nächster TuS-Mann gering. Kirchberg lag 50 Holz hinter Trier und Kamp-Lintfort, aber hatte mehr als 40 Holz Plus auf Rösrath. Markus Adams erspielte mit 847/12 ein wichtiges Ergebnis für Kirchberg, das sich dadurch vorschob. Im vierten Block gab es für Marco Thees mit 801/5 ein versöhnliches Ende. Im direkten Vergleich mit der Konkurrenz machte Kirchberg sogar Plus. Im fünften Block sollte Kirchberg dann endgültig die Hoffnung auf drei Punkte untermauern. Matthias Bender lieferte mit 896/20 das beste Kirchberger Resultat in Kamp-Lintfort. Kirchberg brachte satte 69 Holz Vorsprung mit in den letzten Block – nicht viel trennte die Hunsrücker mehr vom Achtungserfolg in Kamp-Lintfort.

Andreas Martin bringt den Vorsprung und damit Platz zwei ins Ziel

Doch Andreas Martin bekam noch einen heißen Kampf mit Trier geboten. Während Martin verhalten startete, kamen die Moselstädter richtig gut in die Partie. Bereits nach der ersten Bahn hatte Luca Wolter (879/18) schon fast die Hälfte des Vorsprungs wettgemacht. Doch Martin stemmte sich dagegen und spielte seine ganze Routine aus. Mit 832/10 brachte er Rang zwei ins Ziel. Unterm Strich verdiente sich der TuS die wichtigen drei Punkte und darf nun wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Für den Doppelspieltag am Samstag in Kirchberg und am Sonntag in Trier ist Spannung programmiert.