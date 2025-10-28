0:3 beim SKV Trier TuS Kirchberg ist nun Bundesliga-Schlusslicht 28.10.2025, 11:25 Uhr

Nach dem 0:3 beim SKV Trier ist der TuS Kirchberg nun das Schlusslicht in der 1. Bundesliga im Sportkegeln.

Der TuS Kirchberg hat im Rheinland-Pfalz-Duell der 1. Bundesliga im Sportkegeln gegen alte Bekannte aus Trier einmal mehr die Heimreise mit leeren Händen antreten müssen. Nach einer um den Zusatzpunkt spannenden Partie stand ein ernüchterndes 3:0 für den SKV Trier zu Buche.







