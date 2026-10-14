Volles Haus in Tiefenbach TuS Ellern tanzt sich zum Titel in der Wildburghalle 14.10.2026, 10:02 Uhr

i Volles Haus und am Ende auch volle Bühne in der Tiefenbacher Wildburghalle: Die dritte Hunsrück Dance Competition des Turngaus Hunsrück in Zusammenarbeit mit dem SV Tiefenbach ist wieder mal ein großer Erfolg gewesen. Björn Stürmer

Zweimal STF Waldböckelheim, einmal SV Wallhausen und einmal TuS Ellern – so hießen die Sieger in den vier Wettbewerben der dritten Hunsrück Dance Competition in der proppevollen Tiefenbacher Wildburghalle.

Die dritte Hunsrück Dance Competition des Turngaus Hunsrück in Zusammenarbeit mit dem SV Tiefenbach ist wieder mal ein großer Erfolg gewesen. Rund 650 Besucher kamen in die Wildburghalle, um gemeinsam Tanz, Musik und kulturelle Begegnung zu erleben.An beiden Festivaltagen erwartete das Publikum ein abwechslungsreiches Programm, das die ganze Vielfalt des Tanzes sichtbar machte.







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