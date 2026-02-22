Meister in Koblenz Turnverband Mittelrhein ehrt Leistungen des Jahres 2025 Tim Hammer 22.02.2026, 15:22 Uhr

i Die Geehrten des Abends versammelten sich zum Abschluss zu einem gemeinsamen Gruppenbild. Mario Harbauer, Lotto RlP

Der Turnverband Mittelrhein lud Sportler der Region im Hauptsitz von Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz ein, um Meister und Medaillengewinner aus dem vergangenen Jahr zu würdigen.

Abseits von einem Millionenpublikum im Fußball oder bei den Olympischen Spielen haben im Hauptsitz von Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz Leistungen von sogenannten Randsportarten ihre verdiente Aufmerksamkeit gefunden. Geehrt wurden herausragende Leistungen von Sportlern des Turnverbandes Mittelrhein des vergangenen Jahres in den Sportarten Gerätturnen, Tampolinturnen, Rope Skipping, Indiaca, Ringtennis und Mehrkampf.







Artikel teilen

Artikel teilen