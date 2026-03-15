Vorstand wiedergewählt Turner bestätigen Bernd Menche als Gau-Chef Thorsten Stötzer 15.03.2026, 08:22 Uhr

i Der unveränderte Vorstand des Turngaus Rhein-Lahn (von links): Bernd Menche, Simone Köhler, Sigrid Wolf-Holstein, Helga Müller-Balzan und Stephen Weinig. Thorsten Stötzer

Immerhin 95 Vereine mit 16.293 Personen gehören dem Turngau Rhein-Lahn an. Doch lediglich ein Dutzend von ihnen hatte Vertreter zum Gauturntag entsendet, der in Niederwallmenach abgehalten wurde. Der Vorstand des Turngaus wurde wiedergewählt.

Bernd Menche aus Dörnberg bleibt Vorsitzender des Turngaus Rhein-Lahn. Das ergaben die Wahlen beim Gauturntag in Niederwallmenach. Er und die anderen wiedergewählten Vorstandsmitglieder wurden nicht mit Gegenstimmen konfrontiert. Als Geschäftsführerin amtiert nach wie vor Simone Köhler aus Dornholzhausen, als Ressortleiterin für die Finanzen Sigrid Wolf-Holstein aus Berg, als Ressortleiterin für Frauen, Gesundheits- und Freizeitsport Helga ...







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