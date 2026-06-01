Senioren glänzen in EPG Arena Turn-DM: Koblenzer erhalten Lob von allen Seiten Stefan Lebert 01.06.2026, 16:17 Uhr

i Er schrammte in der Altersklasse 30 knapp an einer Medaille vorbei: Niklas Nithack von der KTV Koblenz wurde Vierter. Mark Dieler

In der EPG Arena erlebten Senioren-Turner ein wahres Fest: Beeindruckende Leistungen, ein 84-jähriger Teilnehmer, eine 87-jährige Teilnehmerin und eine perfekte Organisation sorgten für Begeisterung.

Es war eine Großveranstaltung zwei Tage lang in der Koblenzer EPG Arena auf dem Oberwerth, die deutschen Seniorenmeisterschaft im Gerätturnen war gleichzeitig ein großes Familienfest, nicht umsonst wird aufgrund der besonderen Gemeinschaft im Turnsport von der Turnfamilie gesprochen.







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