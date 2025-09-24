4:4 bei SF Heidesheim II Turm Lahnstein ergattert zum Auftakt einen Zähler 24.09.2025, 12:46 Uhr

i Symbolfoto dpa

Nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse des Schachbundes Rheinland-Pfalz hat der nachgerückte SV Turm Lahnstein nach rund elfjähriger Abwesenheit mit dem 4:4 bei der Heidesheimer Reserve gleich eine ordentliche Duftmarke hinterlassen.

Nachdem Aufstiegs-Verzicht des Meisters SV 03/25 Koblenz II tritt der Schachverein Turm Lahnstein nun in der 1. Rheinland-Pfalz-Liga an. Dort weht zwar ein scharfer Wind, dennoch entführten die Strategen vom Rhein-Lahn-Eck zum Auftakt der Runde mit dem 4:4 bei der Zweitliga-Reserve der SF Heidesheim einen Punkt.







Artikel teilen

Artikel teilen