Faustball-DM Tür zum Viertelfinale fällt vor der Nase ins Schloss Stefan Nink 18.03.2026, 12:04 Uhr

i Harald Saß (am Ball) gefiel vor allem mit nach wie vor schnellen Beinen. Hier legt er dem lauernden Bernd Göttert den Ball auf. Andreas Hergenhahn

Beim Höhepunkt der Hallensaison verewigten sich am Wochenende die Faustballer des TV Weisel in der Altersklasse M35 und des TV Wasenbach bei den M55-Routiniers jeweils als Siebtplatzierte in den Annalen.

Das Kapitel Hallenrunde haben die Faustballer mit den Endrunden um die Deutsche Meisterschaft zugeklappt. Für das M35-Team des TV Weisel sprang in Offenburg ebenso Rang sieben heraus wie für die Auswahl der M55-Routiniers des TV Wasenbach, der sich in Diez erneut nicht nur als guter Gastgeber präsentierte, sondern auch auf dem Spielfeld Qualitäten zeigte.







Artikel teilen

Artikel teilen