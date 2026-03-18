Beim Höhepunkt der Hallensaison verewigten sich am Wochenende die Faustballer des TV Weisel in der Altersklasse M35 und des TV Wasenbach bei den M55-Routiniers jeweils als Siebtplatzierte in den Annalen.
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Das Kapitel Hallenrunde haben die Faustballer mit den Endrunden um die Deutsche Meisterschaft zugeklappt. Für das M35-Team des TV Weisel sprang in Offenburg ebenso Rang sieben heraus wie für die Auswahl der M55-Routiniers des TV Wasenbach, der sich in Diez erneut nicht nur als guter Gastgeber präsentierte, sondern auch auf dem Spielfeld Qualitäten zeigte.