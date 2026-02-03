Top-Resultat für BIR-Biathlet Trotz Nähmaschine: Simon Kaiser holt zwei EM-Medaillen Sascha Nicolay 03.02.2026, 16:12 Uhr

i Simon Kaiser aus Hoppstädten-Weiersbach hat bei der Biathlon-Europameisterschaft im deutschen Nationaltrikot zwei Medaillen gewonnen. IMAGO/Christian Einecke. IMAGO/CEPix

Mit einer glänzenden Leistung im Verfolgungsrennen katapultierte sich Simon Kaiser von Platz sieben auf den Bronzerang. Silber mit der deutschen Staffel folgte. Trotzdem passt die EM zu Simon Kaisers Ab- und Auf-Saison.

Sjusjoen/Norwegen. Eine Saison mit Höhen und Tiefen durchlebt Ausnahmebiathlet Simon Kaiser aus Hoppstädten-Weiersbach. Nach durchwachsenen Ergebnissen im Weltcup und dem Verlust seines Platzes im deutschen Weltcup-Team durfte der 26-Jährige am vergangenen Wochenende die Sonnenseite seines Sports genießen.







