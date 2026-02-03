Mit einer glänzenden Leistung im Verfolgungsrennen katapultierte sich Simon Kaiser von Platz sieben auf den Bronzerang. Silber mit der deutschen Staffel folgte. Trotzdem passt die EM zu Simon Kaisers Ab- und Auf-Saison.
Sjusjoen/Norwegen. Eine Saison mit Höhen und Tiefen durchlebt Ausnahmebiathlet Simon Kaiser aus Hoppstädten-Weiersbach. Nach durchwachsenen Ergebnissen im Weltcup und dem Verlust seines Platzes im deutschen Weltcup-Team durfte der 26-Jährige am vergangenen Wochenende die Sonnenseite seines Sports genießen.