Der TuS Kirchberg muss auch im zweiten Auswärtsspiel in der 1. Bundesliga der Sportkegler die Heimreise ohne Zählbares antreten. Zwar zeigte der Neuling beim SK Eifelland Gilzem eine ordentliche Vorstellung, doch gegen die bärenstarken Hausherren brachte dies keine Punkte beim 0:3.

Viele Jahre boten sich die beiden Teams enge Kämpfe in der 2. Bundesliga, ehe die Eifelländer den Sprung in Bundesliga schafften und sich dort gut etablieren konnten. Nun kam es im Oberhaus zur Wiederauflage des früheren Top-Spiels. Die neue Liga erfordert beim TuS Kirchberg auch ein wenig die Abkehr vom Altbekannten – und so formierte man den ersten Block um: Gegen das bärenstarke Start-Duo der Hausherren schickten die Kirchberger neben Ferdinand Fuchss dieses Mal Torsten Klingels mit ins Rennen. Beide blieben blass, Fuchss (861/4) und Klingels (763/1) hatten den Gastgebern um Patrick Bartz (908/10) und vor allem Christian Junk (922/12) nichts entgegenzusetzen.

Gilzem: Schwächstes Ergebnis 875 Holz

Markus Adams und Falko Stockter wollten in Block zwei den Rückstand verringern aus Kirchberger Sicht. Aber weder Stockter (855/3) noch Adams (864/5) konnten die Gilzemer Mike Reinert (887/9) und Kim Hoffmann (875/6) gefährden. Ohne große Hoffnung auf den Zusatzpunkt ging Kirchberg in den Schlussblock. Jedoch sollte Matthias Bender den Hunsrückern wieder neues Leben einhauchen. Bender krönte eine tolle Leistung mit 914/11 und sicherte seiner Mannschaft damit noch ein paar Trost-Wertungen. Andreas Martin reihte sich mit 855/3 ins Feld seiner Mannschaftskameraden ein. Und die Hausherren machten dann auch noch gnadenlos den Deckel drauf: Pascal Petry (884/8) und Patrick Dichter (883/7) tüteten eine astreine Leistung ein. Schwächstes Ergebnis bei 875 Holz – da wird es für jedes Team schwer, aus Gilzem etwas mitzunehmen. Mund abputzen und weiter machen ist nun die TuS-Devise – am Samstag (13 Uhr) kommt der Tabellenfünfte KSC Hüttersdorf in den Kirchberger Hof. Kirchberg ist Neunter und Vorletzter mit vier Punkten.