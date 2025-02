Finale der Rundenwettkämpfe Trainerin turnt selbst und holt viele Punkte 12.02.2025, 12:58 Uhr

i Balanceakt: Leonie Bauer vom TuS Meddersheim gelingt es beim Gau-Rundenwettkampf in Meisenheim, sich optimal auf dem Schwebebalken zu halten. Ottenbreit Michael. ...

Sie sind ein beliebter und fester Bestandteil im Terminkalender des Turngaus Nahetal, die Gau-Rundenwettkämpfe. Das Finale der Frauen und Mädchen wurde in Meisenheim ausgetragen.

Spannender geht es kaum: Nach zwei Wettkampftagen und unzähligen Übungen lag weniger als ein Punkt zwischen dem TuS Meddersheim und dem TV Meisenheim in der Endabrechnung der Wettkampfklasse 3 bei den Rundenwettkämpfen der Gau-Turnerinnen.Die Meddersheimerinnen hatten beim Hinrunden-Wettkampf in Sohren vorne gelegen, beim Rückrunden-Wettkampf in Meisenheim nutzten die Meisenheimerinnen im Paul-Schneider-Gymnasium ihren Heimvorteil und drehten ...

