Bei den Deutschland-Cup-Rennen im Kanuslalom in Metz zeigten sich die Kanuten des KSV Bad Kreuznach zwar leistungsstark, aber nicht immer konstant.

Der Deutschland-Cup ist vergleichbar mit einer Bundesrangliste in der Leistungsklasse und in der Altersklasse U18. Er wird über sechs Rennen ausgetragen (jeweils zwei im österreichischen Lofer im tschechischen Veltrusy und im französischen Metz), wobei die fünf besten in die Wertung kommen. Pro Rennen findet ein Halbfinale statt, wobei die besten zwölf anschließend das A-Finale austragen. Alle anderen dürfen im B-Finale auch nochmals an den Start gehen.

In Metz lieferte Katharina Neßelträger die besten Ergebnisse des KSV-Teams ab. Im Finale der U18 siegte Katharina im Kajak-Einer (K1) und belegte im zweiten Rennen Platz sieben. Im Canadier-Einer (C1) reichte es einmal für das A-Finale und einen tollen vierten Platz. Überraschend erkämpfte sich auch ihre Vereinskameradin Milena Nikitina einen A-Finalplatz und durfte mit Rang neun sehr zufrieden sein.

Ron Bahmann mit starken Auftritten in den B-Finals

Tom Pahl fuhr in der Leistungsklasse am zweiten Wettkampftag einen A-Finalplatz raus, und mit Platz sechs machte er deutlich, dass er wieder Anschluss an die deutsche Spitzenklasse halten kann. Mit A-Final-Platz drei konnte Tarek Lemler zudem unter Beweis stellen, dass er in der U18-Klasse ganz vorne mitfahren kann. „Leider fehlt ihm noch etwas die Konstanz“, erklärte KSV-Sportwart Walter Senft. Das Gleiche gilt für Jan Zinnen, der im gleichen Finale Neunter wurde. Ron Bahmann überzeugte mit hervorragenden Fahrzeiten, schaffte es aber, bedingt durch Torstabberührungen, nicht, in die A-Finale vorzudringen. In den B-Finals lief es besser, und es sprangen dort die Plätze vier im K1 und drei sowie sechs im C1 heraus.

Der Jüngste im KSV-Team war der noch zwölfjährige Oscar Steitz, der in der U18-Klasse unter 78 Starter mit fehlerfreier Fahrt Platz 29 errang. Simon Schiel, Anton Bloch, Viviana Fiedler und Helena Darm etablierten sich in ihren Klassen im Mittelfeld.