Brachbacherin überzeugt erneut Toller Erfolg für Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer Lukas Erbelding 16.01.2026, 12:25 Uhr

i Jacqueline Pfeifer zeigte auch beim abschließenden Weltcup in Altenberg ihre starke Form. BSD/Viesturs Lacis

Was für ein Auftritt von Jacqueline Pfeifer beim abschließenden Skeleton-Weltcup in Altenberg. Die Brachbacherin stellte erneut unter Beweis, dass mit ihr bei den Olympischen Winterspielen in Italien zu rechnen ist.

Für Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer aus Brachbach können die Olympischen Winterspiele kommen. Die Brachbacherin befindet sich vor den Spielen in Cortina d’Ampezzo in hervorragender Verfassung. Beim abschließenden Weltcup in Altenberg stellte die 30-Jährige erneut ihr Können unter Beweis und belegte den ersten Platz.







