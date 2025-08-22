Mit tollen Ergebnissen zeigten die Rope Skipper der TG Oberlahnstein bei den Weltmeisterschaften in Japan erneut Flagge auf internationaler Bühne und erwiesen sich als allerbeste Botschafter ihrer Heimatregion.

Platzierungen in den Top Ten und unvergessliche Erfahrungen sammelten die Mitglieder des Rope-Skipping-Teams der TG Oberlahnstein bei den Weltmeisterschaften im unweit der beiden japanischen Großstädte Tokio und Yokohana gelegenen Kawasaki.

Davon dürften noch die Enkel hören

Eine spannende Woche voller Höchstleistungen und internationalem Flair: Das Stelldichein der besten Seilspringer hatte auch abseits der Wettkämpfe einiges zu bieten. Die TGO-Athleten lernten nicht nur die fernöstliche Kultur kennen, sondern präsentierten sich auch auf bemerkenswert hohem sportlichem Niveau. Neben spannenden Team- und Einzeldisziplinen brachte die Reise wertvolle Erfahrungen und besondere Eindrücke, die in Erinnerung bleiben werden. Davon werden die Seilspringer von der Flussmündung vermutlich in Jahrzehnten noch schwärmen und ihren Enkeln erzählen.

Zum Auftakt der Wettkampfwoche stand das „ Open Tournament“ auf dem Programm. An den ersten beiden Tagen ging es um zwei gemeinsame Teamdisziplinen für das TGO-Quartett. Im „ Double Dutch Pair Freestyle 2 belegte die Mannschaft in der Endabrechnung den beachtlichen achten Platz. Britta und Pia Wöhner sowie Semih Göktepe erreichten im „Double Dutch Speed Sprint“ gegen starke internationale Mitbewerber Rang sieben.

Im Rahmen der WM waren Semih Göktepe und Elisabeth Quraishi im „Single Rope Pair Freestyle“ gefordert. Trotz anfänglicher Nervosität präsentierten die beiden eine saubere und technisch anspruchsvolle Kür, die mit Platz 24 belohnt wurde.

In der Einzeldisziplin „Single Rope Triple Under“ durften sich Pia Wöhner und Semih Göktepe präsentieren. Wöhner legte dabei einer ihrer besten Durchgänge ihrer Laufbahn überhaupt hin. Im Konzert der Top-Leute schnitt sie unter mehr als 60 Starterinnen als 13. hervorragend ab. Auch Göktepe trat in ähnlich großer Konkurrenz an und belegte bei seinem WM-Debüt in dieser Disziplin den beachtlichen 46. Rang.

Im „Wheel Pair Freestyle“ auf Platz sieben gelandet

Direkt im Anschluss folgte das „Wheel Pair Freestyle“ mit Pia Wöhner und Semih Göktepe. Mit flüssigen Abläufen, sicherem Timing und harmonischem Zusammenspiel erkämpfte sich das TGO-Duo den starken 7. Platz.

Am letzten Wettkampftag stellte sich Semih Göktepe im 3-Minuten-Speed der Ausdauer-Herausforderung. Mit konstant hohem Tempo über die gesamte Distanz belegte das TGO-Ass unter mehr als 60 Teilnehmern immerhin den 43. Platz.

Britta Wöhner und Elisabeth Quraishi starteten nicht nur in ihren eigenen Disziplinen, sondern vertraten die Turngemeinde in Kawasaki zudem als Kampfrichterinnen. Damit leisteten sie als Offizielle einen wichtigen Beitrag zum reibungslosen Ablauf und Gelingen der Wettkämpfe.

Pia Wöhler und Semih Göktepe werden im kommenden Jahr die TGO weiterhin bei Wettkämpfen vertreten – mit dem klaren Ziel, an ihre in Japan gezeigten Leistungen anzuknüpfen.