31:8-Sieg in Mainz Tigers sind bereit für den Spitzenkampf Olaf Paare 03.12.2025, 09:29 Uhr

i Majed Esleem (rechts) dreht seinen Kontrahenten im Bodenkampf durch und holt wichtige Punkte für die Wrestling Tigers. Oliver Eich

Auch die Bundesliga-Reserve des ASV Mainz 1888 vermochte es nicht, die Wrestling Tigers zu stoppen. Der VfL Bad Kreuznach bleibt nach dem klaren Sieg ungeschlagener Tabellenführer.

Die Wrestling Tigers sind bereit für den entscheidenden Kampf um die Meisterschaft in der Rheinland-Pfalz-Liga. Mit einem 31:8 beim ASV Mainz 1888 II brachten sich die ungeschlagenen Ringer des VfL Bad Kreuznach in Form für das Duell mit dem Tabellenzweiten, dem VfK Schifferstadt, am Samstag in der Jahnhalle.







