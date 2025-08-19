Es war alles angerichtet in Leienkaul beim ersten Heimspiel der Mosel Valley Tigers. Nur der Gegner spielte nicht mit, die Saarlouis Saints gewannen ein gutes Bezirksliga-Spiel.

Game Day – welcome to the jungle, willkommen im Dschungel. Endlich gab es die saisonale Heimspiel-Premiere in der Bezirksliga Mitte, aber die American Footballer der Mosel Valley Tigers verloren unerwartet in ihrer mit mehr als 500 erwartungsfrohen Zuschauern sehr gut gefüllten Suzuki Wölm Arena in Leienkaul gegen die Saarlouis Saints mit 19:29 (6:16).

„Die Offense hatte es zunächst schwer, ihr Timing zu finden“, analysierte Co-Headcoach Sascha Gadomski vom Heimteam, „und unsere Defense war zu Beginn nicht gut. Ein Dämpfer für die Motivation.“

Stimmung vor Kick Off enthusiastisch

Denn schon vor dem Kick Off war die Stimmung bei bestem Sommerwetter überaus enthusiastisch auf dem selbst ernannten Dschungel-Terrain der Tigers: Power Party mit Barbecue, Cheerleading, Einlaufritual mit Fahnen, Münzwurf – alles, was football-affin erschien, wurde von den rührigen Machern der Moselaner aufgeboten und die Anhänger der amerikanischsten aller Sportarten dankten für das stimmungsvolle Entertainment überaus lautstark. „Mehr Bezirksliga geht nicht“, zeigte sich Tiger-Präsident Sebastian Bach stolz und zufrieden mit dem großen Fan-Aufkommen, „alles Mund-zu-Mund-Werbung.“

Anders als geplant gingen jedoch das erste und zweite Viertel ganz uneuphorisch an die Saarlouis Saints: Durch zwei Touchdowns, einen Extrapunkt und ein Fieldgoal lagen die Saarländer, die nicht unbedingt als Favorit angereist waren, schnell 16:0 in Führung, weil das Team von Headcoach Holger Neumann in der Offense mehr zeigte. „Zum Glück hielt dieser Zustand nicht lange an und unsere Verteidigungs-Mannschaft erarbeitete sich endlich eine Dominanz“ , so Gadomski.

i Zu Beginn hatten es die Tigers (in Schwarz-Orange) Probleme mit den Saints, lagen schnell hinten, kamen dann aber heran, um am Ende doch zu unterliegen. Joachim Jörg

Dadurch punktuell mehr schafften die Tiger gegen Ende des zweiten Viertels mit einem Touchdown vom überragenden Johannes Scheid und im dritten Viertel wiederum durch einen weiteren Touchdown von Scheid plus Extrapunkt durch Robin Stenzel zum hoffnungsvollen 13:16-Zwischenstand. Defense-Koordinator Gadomski hatte seine Spieler in der Halbzeit zum besseren Defensiv-Verhalten aufgefordert: „Ziel war es, das Laufspiel der Saints zu stoppen. Und die guten Leistungen unserer Verteidigung durch Patrick Peters, Lukas Andres, Patrik Lagaly und Marius Klein haben gezeigt, dass die Defense von uns dann besser hielt.“

In die Drangphase der spielverbesserten Tigers fielen jedoch ein Touchdown und ein Extrapunkt der Saints zum 13:23-Zwischenresultat. Postwendend aber schlugen die Hausherren wiederum durch Scheid zum 19:29 zurück, ehe die Gäste durch einen weiteren Touchdown das Endergebnis zu ihren Gunsten veredeln konnten in einem gutklassigen Bezirksliga-Spiel.

i Vorbesprechung im Leienkauler Dschungel: die Mosel Valley Tigers, die am Ende gegen Saarlouis Saints verloren. Joachim Jörg

„Die Begegnung war für mich sehr interessant“, so Gadomski, „um zu sehen, wo wir stehen, welche Entwicklung wir gemacht haben und was noch verbessert werden muss. Für viele unserer Spieler ist es die erste Saison, und die Erfahrung kommt nur durch Spiele dieser Art. Wir danken den Saints für das harte, aber faire Spiel.“ Das Team aus der Osteifel steht nun mit zwei Siegen und ebensovielen Niederlagen tabellarisch im Mittelfeld der Liga.

„Für die Zukunft arbeiten wir an der Verbesserung der Offense und auch die Defense muss noch ein paar Hausaufgaben erledigen“, so Gadomski, der trotzdem im Großen und Ganzen mit der Energieleistung seines Teams bei hohen Temperaturen zufrieden war und insbesondere dem Stellvertreter des Offense-Koordinators und in Personalunion Team-Manager Tim Brose dankte: „Er hat wirklich gute Arbeit geleistet, was man anhand der drei Touchdowns durch Scheid sehen kann.“ Beste Spieler des Spiels waren auf Seiten der Tiger natürlich Scheid in der Offensive und Safety Adres in der Defensive.

In Gernsheim geht es am Sonntag weiter

Am Sonntag um 15 Uhr müssen die Verlierer des Wochenendes nun bei den Gernsheim Gladiators im Stadion am Kaffeedamm antreten. Aber das hessische Team von Headcoach Daniel Thatcher, das tabellarisch bislang hinten ansteht, dürfte mitnichten nur zum Kaffeekränzchen einladen.