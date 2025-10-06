VfL übernimmt Tabellenspitze Tigers haben Erfolg mit ihrem Einspruch 06.10.2025, 17:05 Uhr

i In den letzten Zügen: der Bad Kreuznacher Mohamed Esleem (oben) kurz vor seinem Schultersieg. Oliver Eich

So kann es weitergehen für die Wrestling Tigers: Den Rückzug aus der Zweiten Bundesliga hat das Team überraschend gut weggesteckt und ist in der Rheinland-Pfalz-Liga noch ungeschlagen.

Gleich zwei Siege verbuchten die Wrestling Tigers, die Ringer des VfL Bad Kreuznach. Ihrem Einspruch gegen die Aberkennung des Auftaktsiegs in Nackenheim wurde stattgegeben. Der 20:16-Erfolg zählt also wieder. Zudem gewannen die Tigers in einer stimmungsvollen Halle in Boden gegen die WKG Metternich/Rübenach/Boden mit 24:16 und übernahmen die Tabellenspitze der Rheinland-Pfalz-Liga.







