So kann es weitergehen für die Wrestling Tigers: Den Rückzug aus der Zweiten Bundesliga hat das Team überraschend gut weggesteckt und ist in der Rheinland-Pfalz-Liga noch ungeschlagen.
Lesezeit 1 Minute
Gleich zwei Siege verbuchten die Wrestling Tigers, die Ringer des VfL Bad Kreuznach. Ihrem Einspruch gegen die Aberkennung des Auftaktsiegs in Nackenheim wurde stattgegeben. Der 20:16-Erfolg zählt also wieder. Zudem gewannen die Tigers in einer stimmungsvollen Halle in Boden gegen die WKG Metternich/Rübenach/Boden mit 24:16 und übernahmen die Tabellenspitze der Rheinland-Pfalz-Liga.