17-Jähriger im Nationalkader: „Tiger“ Brohl aus Bad Breisig auf dem Weg zum Golfprofi
Golf-Nachwuchsstar Tim Brohl aus Bad Breisig dominiert 2025 die Jugendranglisten als Deutscher Meister und Vizemeister. Überraschungserfolge und Spitzenergebnisse machen 2026 zum spannenden Jahr der Bewährung.
Deutscher Meister im Golf der Altersklasse bis 18 Jahre, Deutscher Vizemeister bei den Amateuren in der Männerklasse, Turniersiege und Topplatzierungen bei Jugendturnieren in ganz Europa. 2025 war für Tim Brohl aus Bad Breisig das bisher erfolgreichste Jahr in seiner noch jungen Golfkarriere.