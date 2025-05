Der Trip nach Antalya war anstrengend, doch er hat sich gelohnt: Theresa Pekrul vom SC Rhein-Nahe Langenlonsheim sicherte sich in der Türkei gleich drei Weltcup-Siege.

Mit drei großen Siegerpokalen im Gepäck kehrte Theresa Pekrul vom SC Rhein-Nahe aus Langenlonsheim nach Hause zurück. Die Kickboxerin siegte dreifach beim Weltcup-Turnier Turkish Open, einem der prestigeträchtigsten Wettkämpfe im internationalen Kalender. Mehr als 2500 Athleten aus 41 Ländern waren am Start des Turniers, das auch ein hochkarätiges Qualifikationsevent für die Europameisterschaften war.

In der Disziplin Pointfight startete Theresa Pekrul in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm sowohl bei den Juniorinnen als auch bei der Elite (Frauen). Dort kämpfte sie sich souverän ins Viertelfinale, musste dieses aber wegen starken Nasenblutens vorzeitig beenden. Doch aufgeben war keine Option: Direkt im Anschluss startete die Juniorinnenklasse. Mit vier Siegen gegen Gegnerinnen aus der Türkei, aus Slowenien und aus Bosnien-Herzegowina sicherte sie sich den Weltcup-Sieg. Und bei den Frauen stand sie schließlich auch noch als Dritte auf dem Treppchen.

„Dieser Erfolg ist ein Meilenstein. Für Theresa und für unseren SC Rhein-Nahe.“

Dirk Pekrul

Einen Tag später folgte mit dem Leichtkontakt die nächste Herausforderung – eine Disziplin, die Kondition und Kontrolle erfordert. Theresa Pekrul trat in dieser Disziplin zum ersten Mal bei den Frauen an und überzeugte auf ganzer Linie. Sie gewann sämtliche vier Kämpfe, zwei davon mit technischer Überlegenheit. Nur zwei Stunden später ging es weiter mit der Juniorinnenklasse. Gegen starke Konkurrentinnen aus Tadschikistan, Bosnien-Herzegowina und der Türkei setzte sie sich durch.

„Bemerkenswert waren die Siege gegen die heimischen Kämpferinnen, die sind eine besondere Herausforderung in der Türkei, nicht nur sportlich, sondern auch taktisch“, berichtete Vater und Trainer Dirk Pekrul, zugleich Vorsitzender des SC Rhein-Nahe. Er ergänzte: „Theresa beeindruckte aber mit technischer Stärke, Übersicht und Kämpferherz.“ Nach acht Kämpfen in zwei Kategorien an einem Tag hatte sie sich zwei Weltcup-Siege gesichert. „Dieser Erfolg ist ein Meilenstein. Für Theresa und für unseren SC Rhein-Nahe“, freute sich Dirk Pekrul.