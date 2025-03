Mit drei Bronzemedaillen beim Weltcup in Jesolo hat Theresa Pekrul vom SC Rhein-Nahe Langenlonsheim wieder einmal bewiesen, dass sie zu den weltbesten Kickboxerinnen in den Disziplinen Pointfight und Leichtkontakt gehört. Zudem ist sie mit starken Leistungen in Italien ihrem Ziel, sich für die EM in Portugal zu qualifizieren, einen Schritt näher gekommen.

Der entscheidende Wettkampf bei diesem Unterfangen war der im Leichtkontakt, den sie im Dress des Bundeskaders bestritt. Nach souveränen Siegen über Gegnerinnen aus Norwegen und Slowenien stand sie im Halbfinale einer Britin gegenüber. Trotz einer starken Leistung musste sich Theresa Pekrul in den letzten Kampfsekunden geschlagen geben und wurde Dritte. Die gleiche Platzierung hatte sie zuvor bereits in der Disziplin Pointfight im Juniorenpool unter 37 Teilnehmerinnen und in der Eliteklasse unter 24 Kämpferinnen belegt. In beiden Kategorien hatte sie drei Kämpfe erfolgreich gestaltet und im Halbfinale knapp verloren.