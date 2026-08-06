Die Koffer sind gepackt, die Anspannung steigt: Bei den Europameisterschaften im Rope Skipping im norwegischen Oslofjord wird auch ein ambitioniertes Trio aus den Reihen der Turngemeinde Oberlahnstein mit von der Partie sein.
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Die Turngemeinde Oberlahnstein darf sich über einen weiteren internationalen Erfolg freuen: Pia Wöhner, Semih Göktepe und Eva Bollinger haben sich für die Europameisterschaften im Rope Skipping in Oslofjord/Norwegen qualifiziert, die vom 10. bis 18. August ausgetragen werden.