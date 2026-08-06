Trio sammelt Erfahrung 
TGO-Seilspringer schnuppern internationales Flair 
Mit Eva Bollinger, Semih Göktepe und Pia Wöhner (von links) will sich ein Trio die TG Oberlahnstein beim kontinentalen Event von
Mit Eva Bollinger, Semih Göktepe und Pia Wöhner (von links) will sich ein Trio die TG Oberlahnstein beim kontinentalen Event von seiner besten Seite zeigen.
Pia Wöhner / TG Oberlahnstein

Die Koffer sind gepackt, die Anspannung steigt: Bei den Europameisterschaften im Rope Skipping im norwegischen Oslofjord wird auch ein ambitioniertes Trio aus den Reihen der Turngemeinde Oberlahnstein mit von der Partie sein.

Lesezeit 1 Minute
Die Turngemeinde Oberlahnstein darf sich über einen weiteren internationalen Erfolg freuen: Pia Wöhner, Semih Göktepe und Eva Bollinger haben sich für die Europameisterschaften im Rope Skipping in Oslofjord/Norwegen qualifiziert, die vom 10. bis 18. August ausgetragen werden.
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Rope-SkippingSport
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