Die intensiven Vorbereitungen sind nach wochenlangen schweißtreibenden Einheiten weitgehend abgeschlossen, die Koffer schon gepackt: Das große Abenteuer kann beginnen. Außerordentlich große Vorfreude herrscht bei Elisabeth Quraishi, Semih Göktepe, Britta und Pia Wöhner, die als Vertreter der Turngemeinde Oberlahnstein auf große Tour gehen, von der sie noch lange erzählen werden. In Kürze beginnt ihre Reise nach Fernost ins japanische Kawasaki. Dort steigen von Sonntag, 27. Juli, bis Sonntag, 3. August, die mit Spannung erwarteten „World Jump Rope Championships, die Weltmeisterschaften im Rope Skipping.

„Team TGO goes Japan“: Chat-Gruppe wird mit Leben gefüllt

Als das TGO-Quartett vor rund einem Jahr eine gemeinsame Chat-Gruppe mit dem Titel „Team TGO goes Japan“ eröffnete, hätten sie es sich kaum träumen lassen, sich tatsächlich im Team zu für die Welt-Titelkämpfe zu qualifizieren und gemeinsam an den Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen. Doch mit diesem Ziel wurden nicht nur alle Trainingseinheiten mit einem klaren Ziel vor Augen absolviert, sondern die passionierten Seilspringer bestritten auch die Qualifikationswettkämpfe auf regionaler und nationaler Ebene erfolgreich.

Erstmalig in dieser gemeinsamen Konstellation reisen sie nun gemeinsam zum Wettkampf auf internationalem Parkett und dürfen in Summe in insgesamt sieben Disziplinen an den Start gehen.

Paradedisziplin „Triple Under“

Gestartet wird im Team zunächst beim Internationalen Open Tournament, welches an den ersten beiden Tagen der ersten Wettkampfwoche stattfindet. Dort nimmt das Team der TG Oberlahnstein am 27. August im „Double Dutch Pair Freestyle“ teil. Am folgenden Tag messen sich Semih Göktepe sowie Britta und Pia Wöhner dann im „Double Dutch Speed Sprint“ gegen die nicht minder ambitionierte und ebenfalls bestens gerüstete Konkurrenz aus aller Herren Länder. An diesem Abend wird anschließend die Weltmeisterschaft mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet.

Die Wettbewerbe werden in einem Qualifikationsformat ausgetragen und enden mit zwei Final-Tagen. Am kommenden Dienstag, 29. Juli, starten Elisabeth Quraishi und Semih Göktepe mit ihrer „Single Rope Pair Freestyle“ bei der WM. Der Folgetag beginnt im Einzel für Pia Wöhner und Semih Göktepe in ihrer Paradedisziplin „Triple Under“ sowie anschließend ihrem gemeinsamen „Wheel Pair Freestyle“. Dass beide Disziplinen zeitlich direkt aufeinanderfolgen, stellt für die Seilspringer vom Rhein-Lahn-Eck eine ganz besondere Herausforderung dar. Der Morgen des 31. Juli ist für Semih der letzte Wettkampftag nach fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit dem „Single Rope Speed Endurance“.

Britta Wöhner und Elisabeth Quraishi sind bei diesen Weltmeisterschaften für die TG Oberlahnstein im „Land der aufgehenden Sonne“ auf der japanischen Hauptinsel Honshū zudem auch als Kampfrichterinnen im Einsatz. Begleitet werden die vier Seilspringer von Sarah Jaeger und Bernd Enkirch.