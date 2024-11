MTV triumphiert zum 14. Mal Teamturner Vogel bringt den Titel nach Hause 24.11.2024, 14:09 Uhr

i Blau-weiße Titelfreude: Über den 14. Bundesliga-Sieg des MTV Bad Kreuznach freuen sich (von links) Ingrid Eislöffel (stellvertretende Abteilungsleiterin), Abteilungsleiterin Stephanie Bucher, Charmaine Buchholz, Cheftrainer Steffen Eislöffel, Leni Reithofer, Fabian Vogel, Lara Sperling, Mykola Prostorov, Aileen Rösler, Jan-Eike Horna, Rafael Andrade, Wettkampfleiter Christian Pulz und Maksym Li. Ingrid Eislöffel

Der MTV Bad Kreuznach hat es mal wieder geschafft: Zum 14. Mal entschied der Rekordchampion die Trampolin-Bundesliga für sich. Olympia-Starter Fabian Vogel zeigte dabei seinen Wert fürs Team.

Der MTV Bad Kreuznach ist schon einige Male Deuscher Meister geworden. Doch so eng war es in einem Bundesliga-Finale noch nie. Mit 0,8 Punkten Vorsprung holten sich die Blau-Weißen im Sportzentrum in Frankfurt-Kalbach den 14. Titel der Vereinsgeschichte.

