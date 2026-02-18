Kein Wäller „Cool Runnings“ Team Nigeria verpasst Sprung von Hachenburg zu Olympia Marco Rosbach 18.02.2026, 16:57 Uhr

i Es sollte ein olympisches Märchen mit Westerwälder Note werden, doch das Happy End blieb aus: Nach der Vorbereitung in Hachenburg verpasste die am Wiesensee lebende Bob-Legende Sandra Kiriasis (links) mit Team Nigeria um Simidele Adeagbo (Mitte) und Kewe King (rechts) die Qualifikation für die Winterspiele in Cortina d'Amezzo. Röder-Moldenhauer

Die Olympischen Spiele bleiben das Ziel von Sandra Kiriasis – nicht wie früher als Pilotin, sondern als Trainerin. Mit Team Nigeria hatte sich die Goldmedaillengewinnerin von 2006 viel vorgenommen und hoffte bis zuletzt, dass der Plan aufgeht.

Nach Rodlern und Skeletonpiloten haben bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo inzwischen die Bobfahrer das Kommando übernommen. Wenig überraschend, dass auch hier die Deutschen nicht nur vorne mitfahren, sondern das Geschehen teils dominieren wie zuletzt in der Zweierkonkurrenz der Männer.







