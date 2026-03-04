„3Vision“ in Mendig Talenten den Weg in den Profibereich ebnen Alfons Benz 04.03.2026, 12:09 Uhr

i 3Vision in Mendig: Marc Rohde, Gesunheitsminister Clemens Hoch, Tim Siekmann und Simon Schumacher (von links). Alfons Benz

Triathlon-Talente gesucht: Das Projekt „3Vision" bietet Nachwuchsathleten eine einzigartige Förderung. Einblicke in die Vision und das Team hinter dem Erfolg.

Was vor einem Jahr noch eine Idee in seinem Kopf war, ist längst ein konkretes Projekt mit wachsender Strahlkraft geworden. „Inzwischen ist es real und es wächst von Woche zu Woche weiter. Größer und schöner, als ursprünglich angedacht und erwartet“, beschreibt der ehemalige Profi-Triathlet Marc Rohde aus Weibern die Entwicklung seines Herzensprojekts „3Vision“.







