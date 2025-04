Mit 15 Sportlern war der SC Rhein-Nahe aus Langenlonsheim bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Kickboxen in Eisenberg stark vertreten – und feierte zahlreiche Erfolge.

So räumten die jüngsten Teilnehmer des Vereins ab: Artilla Zahn (9) und Enes Adigützel (11) traten in den Disziplinen Leichtkontakt und Pointfight an und bewiesen dabei nicht nur technisches Können, sondern auch enorme Kondition. Die Belohnung: jeweils ein Meistertitel und eine Vizemeisterschaft. Orell Herzog, der erstmals für den SC startete, krönte sein Debüt direkt mit dem Rheinland-Pfalz-Meistertitel. Leonie Braun und Marlon Baumgärtner erreichten jeweils den zweiten Platz und sicherten sich damit die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in Leipzig.

Sebastian Sanchez glänzt eine Gewichtsklasse höher

Ein besonderes Highlight setzte bei den Erwachsenen Sebastian Sanchez: Er trat aufgrund fehlender Gegner in seiner Gewichtsklasse eine Kategorie höher an, besiegte dort souverän alle Kontrahenten und erhielt zusätzlich einen Sonderpreis für seine hervorragende Technik. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Constantin Zwiegela. Mangels Gegnern in seiner Altersklasse musste der 16-Jährige bei den Erwachsenen ran. Nach einem kräftezehrenden Sieg in seinem ersten Kampf traf der Waldalgesheimer im Halbfinale auf einen ausgeruhten, erfahrenen Schwarzgurt. Trotz starker Leistung unterlag Zwiegela knapp durch Kampfrichterentscheid. Ähnlich erging es Kirill Neumann, der ebenfalls in der Erwachsenenklasse startete und mit der Silbermedaille belohnt wurde.

Für viele der übrigen Kämpfer war es das erste oder zweite Turnier, sie traten in der Anfängerklasse an. Frida Lorson erkämpfte sich in einem packenden Finale die Goldmedaille, ebenso wie Platon Tkachenko. Leonardo Baldauf sicherte sich in einem stark besetzten Feld den zweiten Platz, Charlotte Maul (9) und Ellen Reiber (16) gewannen jeweils Silber, während Nico Thomas in seinem Debütkampf die Bronzemedaille mit nach Hause nahm.