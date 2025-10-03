Niederbachs Schützen legen los Talent Savorani springt für verletzte Costantino ein René Weiss 03.10.2025, 12:15 Uhr

i Für Pascal Wollnitza (links) und den SV Niedererbach beginnt an diesem Wochenende mit dem Heimwettkampf in Montabaur die Bundesliga-Saison. Siegburger/SV Niedererbach

Gleich beim Auftakt in der Montabaurer Kreissporthalle rechnen sich die Luftpistolen-Schützen des SV Niedererbach gute Chancen aus. Ein erfolgreicher Start wäre wichtig, um sicher weiterhin in der Bundesliga zu behaupten.

Für den SV Niedererbach beginnt die Saison 1. Luftpistolen-Bundesliga Nord wie schon in den beiden zurückliegenden Jahren mit einem Heimwettkampf in der Kreissporthalle Montabaur. Die Westerwälder empfangen an diesem Samstag ab 18 Uhr die SSG Teutoburger Wald und am Sonntag ab 13 Uhr den SV Falke Dasbach.







Artikel teilen

Artikel teilen