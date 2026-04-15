Heimkampf für KTV Koblenz Sven Griebel: Das kleine Finale wäre gigantisch Stefan Lebert 15.04.2026, 13:07 Uhr

i Niklas Neuhäusel war beim ersten Heimkampf gegen Cottubs der beste Punktesammler für die KTV Koblenz. Nun will er auch beim Heimkampf am Samstag gegen die TG Saar wieder überzeugen. René Weiss

In der Kunstturn-Bundesliga sorgt Aufsteiger KTV Koblenz für Furore: Einem deutlichen Sieg folgte eine knappe Niederlage gegen den Favoriten. Es bleibt spannend vor dem Heimduell gegen die TG Saar. Ein Interview mit dem Vorsitzenden.

Mit einem 36:30-Sieg beim Siegerländer KV und einer 33:45-Niederlage zu Hause gegen den SC Cottbus ist die KTV Koblenz in die Kunstturn-Bundesliga gestartet. Ein starkes Ergebnis für einen Aufsteiger, schließlich war sogar gegen den hohen Favoriten aus Cottbus vor 500 Zuschauern auf dem Asterstein mehr drin gewesen.







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