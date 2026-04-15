In der Kunstturn-Bundesliga sorgt Aufsteiger KTV Koblenz für Furore: Einem deutlichen Sieg folgte eine knappe Niederlage gegen den Favoriten. Es bleibt spannend vor dem Heimduell gegen die TG Saar. Ein Interview mit dem Vorsitzenden.
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Mit einem 36:30-Sieg beim Siegerländer KV und einer 33:45-Niederlage zu Hause gegen den SC Cottbus ist die KTV Koblenz in die Kunstturn-Bundesliga gestartet. Ein starkes Ergebnis für einen Aufsteiger, schließlich war sogar gegen den hohen Favoriten aus Cottbus vor 500 Zuschauern auf dem Asterstein mehr drin gewesen.