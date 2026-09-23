Erneut eine starke Ausbeute SV Diez-Freiendiez holt insgesamt acht DM-Medaillen Rolf-Peter Kahl 23.09.2026, 12:54 Uhr

i Nach der Siegerehrung Zentralfeuerpistole vor dem RSB-Betreuungszelt: Die nationalen Mannschaftsmeister Herren des SV Diez-Freiendiez, von links: Patrick Meyer, Pierre Michel und Torben Engel. SV Diez-Freiendiez

Beim Treffen der nationalen Schützenelite haben die Sportschützen des SV Diez-Freiendiez auf dem Olympiaschießstand München-Hochbrück gegen hochkarätige Konkurrenz erneut ihre Qualitäten bewiesen und kehrten mit acht Medaillen nach Hause zurück.

Der SV Diez-Freiendiez gehört im Pistolenschießsport seit Jahren zu den erfolgreichsten Vereinen der Region. Mit ausgesprochen starker Bilanz kehrten die Sportschützen des SV Diez-Freiendiez nun von den Deutschen Meisterschaften auf dem Olympiaschießstand München-Hochbrück zurück.







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