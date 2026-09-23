Beim Treffen der nationalen Schützenelite haben die Sportschützen des SV Diez-Freiendiez auf dem Olympiaschießstand München-Hochbrück gegen hochkarätige Konkurrenz erneut ihre Qualitäten bewiesen und kehrten mit acht Medaillen nach Hause zurück.
Lesezeit 2 Minuten
Der SV Diez-Freiendiez gehört im Pistolenschießsport seit Jahren zu den erfolgreichsten Vereinen der Region. Mit ausgesprochen starker Bilanz kehrten die Sportschützen des SV Diez-Freiendiez nun von den Deutschen Meisterschaften auf dem Olympiaschießstand München-Hochbrück zurück.