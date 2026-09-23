Erneut eine starke Ausbeute
SV Diez-Freiendiez holt insgesamt acht DM-Medaillen
Nach der Siegerehrung Zentralfeuerpistole vor dem RSB-Betreuungszelt: Die nationalen Mannschaftsmeister Herren des SV Diez-Freie
Nach der Siegerehrung Zentralfeuerpistole vor dem RSB-Betreuungszelt: Die nationalen Mannschaftsmeister Herren des SV Diez-Freiendiez, von links: Patrick Meyer, Pierre Michel und Torben Engel.
SV Diez-Freiendiez

Beim Treffen der nationalen Schützenelite haben die Sportschützen des SV Diez-Freiendiez auf dem Olympiaschießstand München-Hochbrück gegen hochkarätige Konkurrenz erneut ihre Qualitäten bewiesen und kehrten mit acht Medaillen nach Hause zurück.

Lesezeit 2 Minuten
Der SV Diez-Freiendiez gehört im Pistolenschießsport seit Jahren zu den erfolgreichsten Vereinen der Region. Mit ausgesprochen starker Bilanz kehrten die Sportschützen des SV Diez-Freiendiez nun von den Deutschen Meisterschaften auf dem Olympiaschießstand München-Hochbrück zurück.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

SchießenSport

Top-News aus dem Sport